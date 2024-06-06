Общество

IT-эксперт сравнил действия мошенников с гипнозом

Мошенничество — один из древнейших способов преступной деятельности, не предполагающей применения насилия. В основе любого мошенничества лежит желание жертвы совершить определённые действия по своей воле, заявил IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.

«Если раньше мошенники выбирали конкретных людей или группы людей для своих манипуляций, то теперь технологии позволяют им действовать массово. Не исключено, что в будущем в мошеннических колл-центрах будут работать не люди, а искусственный интеллект», — добавил эксперт.

С 2020 года количество преступлений с использованием информационных технологий, увеличилось на треть. На данный момент доля дистанционных преступлений в общей сложности идёт к 40%. В 2023 году от них пострадало полмиллиона человек, из которых каждый четвёртый — пенсионер, пишет RuNews24.

В этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан пожилого возраста. Всего за ушедший год и четыре месяца текущего года ущерб от IT-преступлений перевалил за 210 миллиардов рублей.

«При массовых звонках мошенники выбирают потенциальных жертв из большого числа людей, ориентируясь на тех, кто наиболее уязвим. Это напоминает сеансы эстрадного гипноза, когда гипнотизёр выбирает из аудитории наиболее поддающихся его воздействию людей. Чтобы защитить себя от подобных звонков, важно сразу же завершать разговор, если вы подозреваете, что вами манипулируют. Особенно это касается случаев, когда разговор вызывает у вас чувства страха, неуверенности или неопределённости, когда вас торопят что-то сделать или запрашивают ваши персональные данные. Если собеседник представляется сотрудником организации, банка или правоохранительных органов, можно попросить его оставить свои контактные данные и самому обратиться в эту организацию для уточнения информации. Если же мошенник выдаёт себя за вашего знакомого или даже начальника, можно прервать разговор по любому поводу и связаться со знакомым самостоятельно, чтобы проверить, действительно ли это был он», — посоветовал Ермаков.