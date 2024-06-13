Общество

Воспитательная служба уголовно-исполнительной системы РФ отмечает 67-летие

Воспитательная служба уголовно-исполнительной системы сегодня, 14 июня, отмечает 67-летие со дня создания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Именно в этот день в 1957 году приказом министерства внутренних дел СССР утвердили «Временное положение о начальнике отряда», организационно закрепившее воспитательную службу в местах лишения свободы. На сегодняшний день это одно из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы, заметили в ведомстве.

«За годы становления, развития службы с ее штатными и организационными преобразованиями неизменными остаются цели и функции. Они направлены на осуществление и совершенствование исправительного процесса среди осужденных, защиту их прав, свобод и законных интересов, а также успешную интеграцию в общество после освобождения. Для исполнения последнего пункта сотрудниками-воспитателями совместно с взаимодействующими органами активно реализуются положения закона о пробации, принятого в 2024 году, - рассказали в УФСИН. - Основным звеном службы является начальник отряда. Работа сотрудников данного направления деятельности требует особых качеств. В силу своих обязанностей они должны совмещать в себе практически все умения и знания сотрудников УИС - твердость характера, навыки оперативной работы, знание нормативно-правовых актов, способность к душевному участию, гуманность, честность, высочайшую ответственность».

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет всех сотрудников воспитательных подразделений, а также ветеранов службы с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, успехов в деле служения закону, счастья и душевного спокойствия.