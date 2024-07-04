Общество

Заявления на санаторно-курортное лечение сотрудников принимают от псковских работодателей

Отделение Социального фонда России по Псковской области принимает заявления от работодателей региона на финансовое обеспечение предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, до 1 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, на сегодняшний день в региональное отделение такие заявления поступили от 114 предприятий Псковской области.

«Работодатели могут направить средства на 17 мероприятий по охране труда работников. Из них самые востребованные, по результатам прошлого года, - приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников, проведение периодических медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение специалистов предпенсионного возраста. Эти мероприятия работодатели проводят за свой счет, а затем региональное отделение фонда возмещает расходы в пределах установленных сумм. Как правило, это 20% от страховых взносов, начисленных предприятиями за предшествующий календарный год за вычетом расходов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Объем средств может быть увеличен до 30%, если в план финансового обеспечения включается санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

В 2023 году правом на возмещение финансирования предупредительных мер воспользовались 144 работодателя. Всего отделение фонда компенсировало предприятиям региона более 37 миллионов рублей на расходы по охране труда. За санаторно-курортное лечение работников страхователям региона отделением СФР по Псковской области в 2023 году было возмещено 7,6 миллиона рублей, за проведение медосмотров – 13,8 миллиона, за приобретенные средства индивидуальной защиты - 15 миллионов рублей.

В 2024 году региональное отделение СФР запланировало направить на эти цели более 50 миллионов.