Происшествия

Артиллерийский снаряд и гранату идентифицировали в Псковской области

Артиллерийский снаряд и ручную гранату идентифицировали 6 октября в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра. Также, в Псковском районе вблизи деревни Торошино идентифицирована ручная граната РГ-42.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).