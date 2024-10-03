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Экономика

До 500 тысяч рублей могут получить псковичи на развитие бизнеса

07.10.2024 12:52|ПсковКомментариев: 0

Псковская область объявила о начале приема заявок на гранты для молодых и социальных предпринимателей в размере до 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Стартовал прием заявок на конкурсный отбор в целях предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей и/или созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

Организатором конкурсного отбора является комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Подача заявок продлится до 18.00 6 ноября на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей на одного получателя гранта. Средства можно потратить на развитие инициативы, предпринимательства или бизнеса.

Подробная информация о направлениях расходования средств гранта и об условиях участия в конкурсном отборе представлена по ссылке

Грантовая поддержка осуществляется в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Теги: #грант
Источник: Псковская Лента Новостей
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