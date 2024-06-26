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Умер оперировавший Ельцина выдающийся кардиохирург

Умер выдающийся советский и российский кардиохирург, академик Ренат Акчурин, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости. Акчурину было 78 лет.

«Он был выдающимся хирургом, внесшим огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии. Его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области. Его мнение ценили и в медицинском сообществе, и среди пациентов», — говорится в некрологе.

Также в публикации Минздрава упоминается, что Акчурин впервые в нашей стране и в Европе внедрил в клиническую практику высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях. «Это позволило оказывать помощь тем пациентам, которые тогда считались неоперабельными, значительно снизить смертность и сократить количество осложнений при проведении реваскуляризации миокарда», — отметили в ведомстве.

Как отмечает «Лента.Ру», в ноябре 1996 года Ренат Акчурин провел операцию на сердце российского лидера Бориса Ельцина. Известно, что главе государства провели вмешательство на открытом сердце после того, как в июне у него случился инфаркт — за несколько дней до второго тура выборов президента.

Фото: lenta.ru