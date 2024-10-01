Общество

Путин встретит 72-й день рождения на рабочем посту

7 октября день рождения отмечает президент России Владимир Путин, ему исполняется 72 года. На высшем государственном посту он встретит личный праздник уже в 21-й раз.

Как и в предыдущие годы, график главы государства остается рабочим. Как правило, с самого утра Путину начинают поступать поздравления от зарубежных лидеров - в виде телеграмм и по телефону. В первой половине дня запланирована целая серия закрытых рабочих встреч. А вечером Путин увидится с главами государств СНГ: они собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на вторник.

Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха: «Бумаги все равно идут, страна все равно живет, где-то морозы, где-то жара <…>, где-то сбои по транспорту, где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы».

Даже внутри суток у президента не разграничены конкретные часы работы и отдыха - при необходимости он принимает доклады и ночью. В итоге, как отмечали в Кремле, Путин «фактически круглые сутки на посту», пишет ТАСС.

Лишь один раз Путин сделал исключение в свой день рождения: взял выходной и улетел в глухую тайгу. Это был 2014 год. По словам Пескова, тогда Путин находился «в 300-400 км от ближайшего жилья», так что условия отнюдь не были «стационарными». Сам глава государства позднее признавался, что прошел по горам почти 9 км.