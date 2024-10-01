Выигравшая в лотерее 5 млн рублей псковичка отдаст деньги на благотворительность

Псковичка, выигравшая пять миллионов рублей в национальной лотерее, планирует отдать часть средств на благотворительность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».
Фото: пресс-служба «Национальной лотереи»
Жительница Псковской области уже решила, как планирует распорядиться денежным призом. «Часть выигрыша потрачу на погашение ипотеки, поменяю автомобиль. И, раз мне так повезло в судьбе и жизни, хочу помочь приюту для животных – такое нужно делать обязательно, у меня у самой есть два попугая и кот, поэтому кто, если не мы? Поможем», — заключила она.