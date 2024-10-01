Общество

Подсветку колеса обозрения обновляют в псковском парке «Волшебная гора»

На колесе обозрения в псковском парке аттракционов «Волшебная гора» обновят подсветку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации парка аттракционов.

Фото: группа «Парк аттракционов “Волшебная Гора”» в соцсети «ВКонтакте»

Организаторы отметили, что в ближайшее время работы завершат, и колесо примет свой привычный вид.

«Колесо обозрения в парке развлечений “Волшебная гора” пока что не светит, но работы идут, и мы вас уверяем, что совсем скоро ситуация изменится! Мы все с нетерпением ждем момента, когда сможем снова наслаждаться захватывающими видами и непередаваемыми эмоциями от катания. После работ вас ждет обновленное колесо обозрения, которое станет еще более волшебным!» - рассказали в администрации «Волшебной горы».