Происшествия

Великолучанин сломал своему знакомому ребра за отказ покинуть гараж

Великолучанин может лишиться свободы за сломанные знакомому ребра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Прокурор города Великие Луки направил в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть 1 статьи 111 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в конце июля обвиняемый пригласил знакомого к себе в гараж употреблять спиртное. После выпитого спиртного потерпевший уснул на диване в гараже. По прошествии некоторого время обвиняемый разбудил знакомого и попросил покинуть гараж. Однако потерпевший проснувшись, отказал в его просьбе, после чего владелец гаража разозлился на знакомого и нанес последнему несколько ударов кулаками рук и ногой, в результате чего сломал потерпевшему несколько ребер.

Санкция части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.