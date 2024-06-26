В России и мире

В России определили самую красивую девушку страны

5 октября в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся финал конкурса «Мисс Россия-2024». Самой красивой девушкой страны признана 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

Победительница конкурса получила корону и денежный приз в размере одного миллиона рублей. Валентина Алексеева представит Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике 16 ноября.

Победительница конкурса учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». Она увлекается балетом и спортом, ведет здоровый образ жизни, принимает участие в научно-исследовательских проектах в области экологии.

Фото: missrussia.ru