Общество

Полторы тонны сельди не пропустили через границу РФ в Псковской области

Полторы тонны сельди вернули из склада временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе таможенного досмотра 18 тонн филе мороженной сельди из Норвегии был выявлен незаявленный товар, при совместной работе управления Россельхознадзора и Псковской таможни. Товар следовал через МАПП Бурачки в адрес получателя из Республики Узбекистан.

Было установлено наличие товара «Филе сельди мороженое» в количестве 76 коробок общим весом более полторы тонны. Филе было произведено предприятием Фарерских островов. Отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а также разрешение Россельхознадзора на транзит по таможенной территории ЕАЭС данного товара.

Транзит партии рыбы по таможенной территории ЕАЭС запрещен, поэтому был оформлен акт о возврате груза. Товар возвращён на сопредельную территорию.