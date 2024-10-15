Происшествия

Житель Великих Лук получил срок за угрозу задушить свою знакомую

48-летний великолучанин осужден за угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в конце декабря 2023 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов в Великих Луках, на почве личных неприязненных отношении со знакомой (потерпевшей) подошел к ней, повалил на диван, а после взял двумя руками за шею и начал душить. При этом мужчина высказал в адрес женщины словесную угрозу убийством. Данную угрозу она восприняла реально, опасалась за свою жизнь и здоровье.

Мировой суд признал житель города Великие Луки виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.