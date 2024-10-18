Общество

Губернатор предложил включить всю Псковскую область в перечень геостратегических

Предложения относительно формирования стратегии пространственного развития Российской Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 23 октября, в режиме видеоконференцсвязи представил на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Мероприятие, посвященное обсуждению основных положений новой стратегии, провел первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

«Работа была проведена действительно масштабная, субъекты к ней активно привлекались. Минэкономразвития предметно и конструктивно разбирало все наши предложения, давало обратную связь, по возможности включало инициативы в проект», — заметил Михаил Ведерников.

К наиболее рациональным изменениям глава региона отнес отказ в новом проекте документа от экономических специализаций субъектов, так как зачастую они дублировались у разных регионов.

Особо губернатор поддержал новый подход, основанный на системе опорных населенных пунктов и мастер-планах развития территорий. «Полагаем, что с классификацией опорных населенных пунктов будет увязана вся система приоритетной государственной поддержки», — добавил он. Михаил Ведерников также поблагодарил Валентину Матвиенко и сенаторов за поддержку предложений в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации. В частности, в перечень опорных включены 25 населенных пунктов. Также за счет федеральных средств будут разработаны мастер-планы Пскова и Великих Лук.

В стратегии, отметил Михаил Ведерников, обозначены и новые вызовы, связанные с ростом геополитической напряженности из-за действий недружественных стран. В связи с этим губернатор предложил скорректировать одно из положений проекта стратегии и рассмотреть включение всей Псковской области в перечень геостратегических, а не ее отдельных муниципальных образований.

Данные парламентские слушания — одно из заключительных обсуждений положений стратегии. Ранее законодатели верхней палаты парламента принимали участие в стратегических сессиях правительства РФ, в работе межведомственной рабочей группы, также состоялись заседание президиума Совета законодателей и два парламентских слушания.

«Проект Стратегии учитывает национальные цели по росту численности населения, переориентации российской внешней торговли, ускоренному развитию международных транспортных коридоров в восточном и южном направлениях, расширению приграничного сотрудничества», — сказал Андрей Яцкин.

«Стратегия пространственного развития должна стать реально работающим документом, напрямую влияющим на параметры формируемого федерального бюджета. Важно, чтобы стратегия и прогноз социально-экономического развития страны синхронизировали свои показатели», — считает сенатор.

Кроме того, подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации, Стратегия пространственного развития должна полностью отражать потребности регионов. Важно синхронизировать выработку стратегий социально-экономического развития субъектов РФ: «Каждому субъекту Российской Федерации необходимо "увидеть себя" в федеральной Стратегии».

Заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков представил ключевые положения и главные направления проектируемой стратегии. По его словам, основная задача документа — показать, какие территории должны развиваться в приоритетном порядке, чтобы сконцентрировать ресурсы. Для этого Стратегию пространственного развития надо синхронизировать с отраслевыми стратегиями через схемы территориального планирования.

Председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко остановился на некоторых предложениях, поступивших из регионов. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов рассказал о реализации ряда инвестиционных проектов на территории субъектов РФ.

Напомним, стратегия представляет собой систему территориальной организации страны, которая увязывает пространственные приоритеты Федерации и регионов, отраслевые задачи, план развития инфраструктуры, национальные проекты и государственные программы. Новшеством стратегии стало формирование списка из порядка 2200 опорных населенных пунктов.