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Общество

Неделю правовой грамотности проведут в псковских школах

24.10.2024 09:22|ПсковКомментариев: 0

Проведение Недели правовой грамотности и Недели профилактики правонарушений в школах города обсудили на межведомственном совещании в Псковской городской Думе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Здесь и далее: фото Анны Тягуновой

Профилактические мероприятия для детей уже третий год проходят в образовательных учреждениях Пскова. Их организатором выступает Совет по молодёжной политике при городской Думе, который привлекает для участия в беседах со школьниками сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, Следственного комитета. Поэтому в межведомственном совещании приняли участие представители городской Думы, комиссии по делам несовершеннолетних, силовых ведомств.

Открыл заседание председатель Псковской городской Думы Александр Горчаренко. «Мы активно работаем с молодежью и подрастающим поколением. Принимали участие в «Разговорах о важном», а затем придумали новый формат. По инициативе совета по молодёжной политике при городской Думе стали проводить такие мероприятия, как Неделя правовой грамотности и Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних в школах Пскова», - рассказал Александр Гончаренко.

По его словам, такие мероприятия проходили в 2023-24 учебном году. «Профилактические мероприятия проводились в 26 муниципальных общеобразовательных учреждениях Пскова. Если в целом подводить итоги этой работы, то можно сказать, что многие мероприятия прошли организованно и с большим охватом, с большим участием представителей различных наших структур», - сказал председатель Псковской городской Думы.

Александр Гончаренко также отметил, что тематика занятий, которые были предложены школьникам, была актуальна и рассчитана на интерес учащихся старших классов. В каждом триместре специалистами городской думы проводился опрос ребят, который показал, что почти 80% воспринимали информацию с большим вниманием. И только 9% от общего числа отметили, что им это не интересно.

Всего за этот период состоялось 136 мероприятий, в которых приняло участие 6120 детей. Такие данные озвучил организатор мероприятий - председатель Совета по молодежной политике города Пскова при Псковской городской Думе Александр Андреев.

Он также рассказал о тематике мероприятий. «Неделя правовой грамотности идёт первой, носит ознакомительный обще-информативный характер, в то время как Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних - уже несколько иная. Также разливается персональный состав тех экспертов, которых привлекаем к работе. Успешность мероприятий во многом зависит, прежде всего, от вас, уважаемые коллеги. За это вам огромное спасибо», - подчеркнул Александр Андреев.

По его словам, молодежная среда динамичная, поэтому при планировании подобного рода мероприятий важно мнение всех участников процесса. «В этом году мы планируем проведение таких встреч уже не во всех образовательных учреждениях города, а в 16, которые мы определили, основываясь на опыте прошлых лет. В рамках мероприятий по профилактике мы будем учитывать также профориентационную составляющую», - отметил председатель Совета по молодежной политике.

Заместитель председателя Псковской городской Думы, директор школы №10 г. Пскова Ольга Федорова отметила важности помощи полиции в профилактической работе со школьниками. «Мы много работаем с детьми и семьями. Но не все нас слышат, и помощь нам нужна, полиции в том числе. Потому что слова учителей не воспринимают так, как слова людей в погонах. Даже если это те же самые слова. И в полицию мы обращаемся не потому, что у нас криминал, а потому что люди в форме - уже аргумент сам по себе», - сказала она.

«Эффект от мероприятий мы чувствуем. Наша статистика это показывает. У нас снизилось и число учащихся, и число наших подотчетных, которые совершили преступления. Вечерняя школа, которая была «впереди планеты всей», меньше стала попадать в поле зрения», - сообщила начальник отделения ПДН отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову, подполковник полиции Ирина Петухова.

По ее словам, остаются проблемы в школе №3. «Ей надо уделить активное внимание. Может, наши выходы педагогический коллектив из зоны комфорта выведут, и мы их немножко расшевелим. Хотя, надо отдать должное, по любому поводу первый звонок - это нам», - отметила Ирина Петухова.

Также начальник отделения ПДН отметила, что в этом году к участию в мероприятиях планируется привлекать сотрудника ГИБДД, «Лето показало, что было очень много правонарушений, связанных с самокатами, велосипедами и квадроциклами. Был поток материалов в связи с нарушениями ПДД. Еще от себя будем вносить такую линию как профориентация. Нам на будущее надо готовить кадры», - отметила она.

 

Предложили участники совещания и взаимодействие с родителями. «Проблемные вопросы, которые сейчас возникают, связаны с воспитанием детей родителями. На заседании комиссии постоянно рассматриваются вопросы привлечения родителей, допускающих нахождение детей на улице после 22 часов. Такая вседозволенность может привести к более серьёзным правонарушениям и преступлениям», - сообщила начальник отдела - заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пскова Галина Каленчук.

Также остается проблема самовольных уходов из дома. «Это тоже опасная тема. Чаще всего это происходит, когда родители разрешают детям в таком возрасте ночевать у друзей, подруг и прочее. У нас есть даже факты, когда дети после 16 лет живут отдельно от родителей. Родители им квартиры сами снимают», - отметила она. И добавила, что многие родители даже забывают, что в 14 лет детям нужно получить самый главный документ - паспорт.

По ее словам, желательно, что на профилактических мероприятиях присутствовали дети из «группы риска» - состоящие на учете в школах и в комиссии по делам несовершеннолетних. «А по поводу самих мероприятий - желательно новые формы искать, а не просто беседы. Потому что наших детей уже ничем не увлечь, тем более беседами»,- сказала Галина Каленчук.

«У нас есть смелая идея, но нет площадки, на которой можно это реализовать. Это история с искусственным интеллектом и 3-d лазерной проекцией. Интерактивная игра, стопроцентная погружение, иммерсивный театр. Мы будем прорабатывать этот вопрос, чтобы эту тему сделать», - в свою очередь рассказал Александр Андреев.

В заключение участники совещания резюмировали, что проведение Недели правовой грамотности и Недели профилактики правонарушений - работа полезная и должна проводиться на постоянной основе.

Отметим, что мероприятия Недели правовой грамотности и Недели профилактики правонарушений реализует Совет по молодежной политике при Псковской городской Думе, который был образован в 2022 году. В его состав совета вошли представители студенчества, молодежных общественных организаций и объединений. Профилактические мероприятия для школьников - это инициатива самих ребят. Один из членов совета предложил провести такое мероприятие в своей школе. «Началось всё с одной школы. Потом мы пришли к выводу о том, что неплохо бы эту деятельность масштабировать на все учреждения города», - пояснил Александр Андреев.

 

Теги: #Гордума #псков #неделя профилактики
Источник: Псковская Лента Новостей
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