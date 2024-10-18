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Псковская стоматологическая поликлиника на Октябрьском, 29 перечислила преимущества лечения зубов осенью

Стоматологи государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Псковская стоматологическая поликлиника» рассказали, почему зубы лучше лечить осенью.

«Осень – это время, когда природа обретает новые краски, и многие люди возвращаются к привычному ритму жизни после летнего отдыха и отпуска. Это также идеальный период для того, чтобы позаботиться о своем здоровье в целом и о здоровье своих зубов, в частности. Например, рассмотреть возможность провести три процедуры для создания и восстановления вашей идеальной улыбки. Это имплантация зубов, установка брекетов, протезирование зубов», - рассказали стоматологи.

Врачи перечислили несколько причин, почему осенью стоит обратить внимание на перечисленные выше процедуры:

Подготовка к зимнему сезону: «Зимой организм подвергается дополнительным нагрузкам, и здоровье зубов играет важную роль в общем состоянии здоровья. Имплантация, установка брекетов, протезирование зубов осенью позволит вам пройти реабилитационный период, чтобы в холодное время года не беспокоиться о проблемах с зубами», - пояснили стоматологи.

Удобство восстановительного периода: «Осенью часто меньше социальных мероприятий по сравнению с летом, поэтому у вас будет больше времени на адаптацию после процедуры», - рассказали врачи.

Возвращаемся к привычному распорядку: «Восстановительные процедуры в полости рта требуют регулярных посещений специалистов, и осень – это отличный момент, чтобы встроить эти визиты в свой график», - дополнили специалисты.

Для студентов и школьников осень – это начало учебного года: установка брекетов в это время может помочь избежать лишнего стресса, связанного с мероприятиями или экзаменами.

Психологический настрой: «Осень – это время новых начинаний. Начав лечение осенью, вы сможете встретить зиму с уверенностью и блестящей улыбкой, что положительно скажется на вашем настроении и самооценке. А красивая улыбка на фотографиях и при общении с близкими станет приятным бонусом к Новому году», - отметили стоматологи.

Обратитесь к профессионалам: В осенний период можно найти больше свободных мест у стоматологов, что обеспечит качественное и внимательное обслуживание. «Вы сможете выбрать врача, который действительно подходит именно вам. А если у вас есть другие стоматологические проблемы, осень – это возможность провести комплексное лечение, что позволит эффективно решить все проблемы одновременно», - подчеркнули специалисты.

«В заключение, осень – это не только время для изменений в природе, но и отличная возможность для позитивных трансформаций в вашей жизни. Не упустите шанс позаботиться о своей улыбке!» - добавили врачи.

Подробности можно узнать по телефонам: 8(8112) 66-89-90 и 29-03-29, в поликлинике по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 29 или в группе стоматологии в социальной сети «ВКонтакте».

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