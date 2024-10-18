Общество

Количество доступных электронных услуг в Псковской области увеличилось в 50 раз

Количество услуг, оказываемых в электронном виде в Псковской области, с 2018 года выросло в 50 раз, следует из доклада начальника управления цифрового развития и связи Виталия Рахманова губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В своем докладе Виталий Рахманов также отметил, что есть понимание того, какие услуги будут вводиться в дальнейшем.

«Помимо количественных показателей, есть и качественные показатели. В этом году подано уже более 56 000 заявлений. Из них 49% жители выбрали именно в электронном виде», - поделился статистикой Виталий Рахманов.