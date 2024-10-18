Общество

День спецназа отмечают 24 октября

День подразделений специального назначения (День спецназа) — профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 24 октября в качестве памятного дня, установлен указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории страны.

В дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года военный министр СССР маршал Советского Союза А. М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Другими словами, был создан армейский спецназ.

Спецназ создавался на основе опыта Великой Отечественной войны. На примерах разведчиков военных лет было воспитано не одно поколение спецназовцев, пишет calend.ru. Да и в практику боевой учебы первоначально был положен опыт действий разведывательно-диверсионных групп в годы войны.