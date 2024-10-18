Минцифры до конца года запустит бета-версию консультанта на «Госуслугах»

«Мы видим гигантский потенциал использования искусственного интеллекта в процессе предоставления госуслуг. Прежде всего, возможность дать очень быстрый, точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги. Мы уже интегрировали российские модели и с начала года проводим закрытые тестирования, в конце года откроем бета-версию», - сказал министр.

Он добавил, что в ходе тестирования были отмечены высокие результаты того, как ИИ может помочь пользователю в ответах на вопросы, пишет ТАСС.

«Также сейчас внедряем искусственный интеллект для борьбы с фродом - он выявляет аномальные паттерны поведения пользователей. Таким образом ИИ поможет максимально сокращать неприятные инциденты», - сообщил министр.