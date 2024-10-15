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Дело завели на гражданина Молдовы в Псковской области за попытку незаконно проникнуть в РФ 

24.10.2024 10:41|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области пресечена попытка незаконного въезда в Россию гражданином Республики Молдова, въезд в Россию которому не разрешен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки при въезде в Россию из Латвии в ходе проверки документов выявлен молдаванин, который, заведомо зная, что въезд в Россию ему не разрешен, незаконно пересек государственную границу России.

Установлено, что иностранец, находясь в Республике Молдова, зная о запрете въезда в Россию, получил паспорт на новые установочные данные с целью беспрепятственного въезда на территорию России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #ФСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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