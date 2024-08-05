Общество

Россияне стали есть рекордно много мяса

В 2023 году потребление россиянами мяса и мясопродуктов обновило исторический рекорд, достигнув 98 кг в среднем на человека. Одновременно российские потребители стали есть меньше хлебного и сладкого, показали данные Росстата.

Потребление мяса и мясопродуктов в 2023 году в среднем на потребителя в России достигло 98,2 кг (новый рекорд), что на 4,2% больше, чем в 2022 году. В предыдущие годы динамика прироста была более скромной: в 2021–2022 годах потребление мяса и мясопродуктов составляло около 94 кг в год, в 2019–2020 годах — 91–92 кг (рост не выше 2% в год). Такие данные приводятся в новом докладе Росстата о потреблении продуктов питания в российских домохозяйствах, пишет РБК.

Среднее потребление мяса и мясопродуктов в России устойчиво растет с 2000-х годов, а по сравнению с серединой 1990-х российский потребитель ест сейчас на 85% больше мяса, следует из данных Росстата (при том что данные напрямую несопоставимы из-за усовершенствований методики). В 2023 году россиянин в среднем потреблял мяса и мясных продуктов на 2,86 тыс. руб. в месяц — на 9,7% больше, чем в 2022-м. При этом потребительские цены на мясо и птицу в 2023 году (декабрь к декабрю предыдущего года) выросли в России на 16%, а на мясные продукты — на 11%. Производство скота и птицы в стране в 2023 году увеличилось на 2,2% (после роста на 3,5% в 2022-м), следует из данных Росстата.