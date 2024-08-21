Общество

Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени

В начале осени россиян ждет очередной виток подорожания продуктов питания и алкоголя, его темпы зависят от многих факторов, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она напомнила о появившейся в СМИ информации о росте цен на продукты питания на 5-40% из-за высокой инфляции, дорогих кредитов, расходов на логистику, персонал, упаковку и сырье. Столь широкий разброс объясняется тем, что ценообразование в каждом сегменте свое.

В частности, неурожай яблок и ягод, используемых для изготовления соков, сидра и прочей подобной продукции, грозит взвинтить на нее цены. Зато зерновые и масличные могут даже подешеветь, поскольку сезон сбора урожая в разгаре, отметила Лебединская.

Сильнее прочих могут подорожать импортные товары — кофе, какао, экзотические фрукты и специи. Не исключен и рост цен на алкоголь, пишет «Прайм».