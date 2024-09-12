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Общество

Сотрудники «Михайловского» участвуют в деловой программе ИКОМ

13.09.2024 13:13|ПсковКомментариев: 0

Заместитель директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» по научной, музейной и экскурсионной работе Елена Михайлова и главный хранитель музейных предметов Дарья Плотникова сегодня, 13 сентября, принимают участие в мероприятиях деловой программы ИКОМ России — Всемирной организации, представляющей музеи и профессионалов в сфере сохранения мирового культурного наследия. Деловая программа ИИКОМ, уточнили в музее-заповеднике, сегодня организована в северной столице, в Шереметьевском дворце, в рамках Х Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

Шереметьевский дворец. Фото из открытых источников

Только что в Шереметьевском дворце завершилась дискуссия «Сотрудничество музеев: деятельность ИКОМ в России и мире», спикерами в которой были представители музейного сообщества России, Индии, Пакистана, Объединённых Арабских Эмиратов, Кении, Арабских Эмиратов. Продолжит деловую программу кейс-стади «Коллекции путешествуют: новые маршруты музейных выставок». В ходе этого «учебного часа» музеи представят свои международные проекты и поделятся планами по сотрудничеству. Это событие станет площадкой для обмена опытом, идеями и культурными инициативами, подчеркнули в «Михайловском», напомнив об активной международной деятельности Пушкинского заповедника, в частности — о большом активе выставок и совместных программ с учреждениями культуры и образования Республики Беларусь.

Кроме того, сегодня делегаты от Пушкинского заповедника примут участие в работе круглого стола «Кадры для культуры: молодые и успешные».

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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