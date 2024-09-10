Происшествия

«Подруга-риелтор» осуждена в Пскове за хищение полумиллиона рублей при «оформлении ипотеки»

Приговором Псковского городского суда от 12 сентября жительница Пскова признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее несудимая женщина узнала от своей подруги о том, что ее знакомая хочет взять ипотечный кредит, который ей не дают. Подруги договорились, что одна из них представится риелтором или сотрудником банка и под видом оказания содействия в одобрении ипотеки получит от их знакомой деньги.

Подсудимая получила от потерпевшей 536 528,38 рублей, которыми вследствие распоряжалась в своих интересах.

Подсудимая в зале судебного заседания признала вину и раскаялась в содеянном, частично погасила материальный ущерб, заявила о намерении полностью погасить исковые требования.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, окончательно назначил ей наказание в виде лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.