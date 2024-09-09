Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых

Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на до 19% годовых, сообщается на портале Центрального Банка России.

Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.