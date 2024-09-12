Общество

Память жертв фашизма почтили в Сквере павших борцов в Пскове

Памятная церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв фашизма, прошла у мемориала в честь малолетних узников концлагерей. В Сквере павших борцов в Пскове в пятницу, 13 сентября, встретились ветераны и бывшие малолетние узники Великой Отечественной войны, представители власти города и молодежь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К собравшимся у мемориала обратилась руководитель псковского регионального отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, почетный гражданин Пскова Раиса Кузина. Она зачитала приветственный адрес первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

«Злодеяния немецко-фашистских захватчиков — это преступления без срока давности, которые в современной истории стали демонстрацией запредельной жестокости и бесчеловечности, которые были продиктованы нацистской идеологией. Эти события невозможно забыть. Их нельзя предавать забвению, и сегодня, как никогда, наша задача — сохранить историческую память, передать ее будущим поколениям, несмотря на грубые попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны», — отмечается в приветственном адресе Веры Емельяновой.

У мемориала была отслужена заупокойная лития в память о погибших мирных жителях и тех, кто защищал Родину с оружием в руках. После чего к подножию монумента участники церемонии возложили цветы.

Напомним, Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. Дата отмечается в сентябре, так как именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война.