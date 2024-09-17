Общество

В Пскове каждый третий увольняющийся ищет сотрудника себе на замену — опрос

В Пскове каждый третий увольняющийся с работы участвует в поисках сотрудника себе на замену. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане, имеющие опыт увольнения с работы, и представители кадровых служб предприятий и организаций из Пскова.

23% по собственной воле, а 10% — после просьбы работодателя. Чаще ищут себе замену те, кто моложе: 39% среди горожан до 34 лет и 31% среди опрошенных старше 45 лет.

6 из 10 не искали себе замену: «Это головная боль работодателя, а не работника».

Опросы представителей компаний показывают, что практика подбора увольняющимися замены действительно существует в российском бизнесе: за последний год подобные ситуации случались в 4 из 10 предприятий и организаций. 7% эйчаров рассказали, что в течение последнего года покидающие компанию участвовали в поиске замены по просьбе работодателя, 18% — что увольняющиеся предлагали кандидатов по собственной инициативе, и еще столько же, что позиции закрывались кандидатами, найденными увольняющимися сотрудниками, как по просьбе работодателя, так и по собственной инициативе.