Общество

Кравцов перечислил преимущества ЕГЭ

Единый госэкзамен имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Экзамены всегда были и в советской школе. И это оценка знаний. Важно, чтобы экзамены проходили объективно», - приводит слова Кравцова РИА Новости.

Он отметил, что ЕГЭ продолжают совершенствовать, из экзамена исключена тестовая часть, введен устный экзамен, есть больше творческих заданий «на оценку мышления школьников».

«Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить», - сказал министр.