Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Покровский «Питейный квиз»
Обследования без очередей и хамства
«Легкая кухня»
Образовательная среда
Быть классным
Господин Рейтингомер
Готовим сами Как в ресторане
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Защитить от хулиганов
От стекляшки до «чебурашки»
Платное лечение
Третий этап Муниципальная реформа
«Истфакт» Ленин в Пскове
оценка качества Псковских педагогов
Что привезти из Пскова?
 
 
 
ещё Общество 05.12.2024 21:070 Открытая образовательная среда: всероссийская конференция проходит в Пскове 07.12.2024 13:200 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 8 декабря 07.12.2024 12:400 Кравцов перечислил преимущества ЕГЭ 07.12.2024 12:000 Нехватка кадров в органах МСУ представляет собой достаточно серьезную проблему — Игорь Дитрих 07.12.2024 11:440 Новогоднюю ель начали устанавливать в Пскове 07.12.2024 11:400 Правительство утвердило правила приема в вузы через «Госуслуги»
 
 
 
Самое популярное 03.12.2024 11:361 В Пскове насмерть сбита женщина 04.12.2024 16:283 Кондуктор получила тяжелую травму в автобусе в Псковской области 01.12.2024 18:590 Умерла актриса Великолукского драматического театра Людмила Бортко 04.12.2024 10:010 В отеле под Петербургом обнаружили голый труп псковича на унитазе 03.12.2024 23:170 Побег водителя с места тройного ДТП на перекрестке в Пскове попал на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кравцов перечислил преимущества ЕГЭ

07.12.2024 12:40|ПсковКомментариев: 0

Единый госэкзамен имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Экзамены всегда были и в советской школе. И это оценка знаний. Важно, чтобы экзамены проходили объективно», - приводит слова Кравцова РИА Новости.

Он отметил, что ЕГЭ продолжают совершенствовать, из экзамена исключена тестовая часть, введен устный экзамен, есть больше творческих заданий «на оценку мышления школьников».

«Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить», - сказал министр.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поможет ли увеличение штрафов решить проблему парковки на зеленых зонах?
В опросе приняло участие 156 человек
07.12.2024, 13:360 Бросить нельзя достроить. Хроники Северного обхода Пскова 07.12.2024, 13:200 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 8 декабря 07.12.2024, 13:000 Гостей Псковского музея призывают приносить с собой советские монеты 07.12.2024, 12:400 Кравцов перечислил преимущества ЕГЭ
07.12.2024, 12:200 Псковская область оказалась на 6 месте в СЗФО по числу отдохнувших в санаториях летом 07.12.2024, 12:000 Нехватка кадров в органах МСУ представляет собой достаточно серьезную проблему — Игорь Дитрих 07.12.2024, 11:440 Новогоднюю ель начали устанавливать в Пскове 07.12.2024, 11:400 Правительство утвердило правила приема в вузы через «Госуслуги»
07.12.2024, 11:220 Четыре вышки связи ввели в эксплуатацию в деревнях Псковской области 07.12.2024, 11:000 На меры поддержки медиков в Псковской области планируют направить 210 млн рублей 07.12.2024, 10:400 Офис «Росгосстраха» в Опочке переехал на новый адрес 07.12.2024, 10:200 Порховский краеведческий музей отметил 105-летие
07.12.2024, 10:000 Елена Даньшова: Репетиторство востребовано из-за сложности экзаменов 07.12.2024, 09:400 Международный день гражданской авиации отмечают 7 декабря 07.12.2024, 09:200 Общественные колодцы обновляют в деревнях Куньинского района 07.12.2024, 09:000 Россия нарастила ввоз мандаринов из Китая более чем в два раза
06.12.2024, 22:031 Жителей региона приглашают на службу в великолукское отделение Росгвардии 06.12.2024, 22:010 Выставка археологических находок-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.12.2024, 22:000 Пять правил для продления жизни на 10 лет назвала врач-гериатр 06.12.2024, 21:400 Алгоритм действий для жертв мошенников подготовили в прокуратуре Пскова
06.12.2024, 21:330 Псковичам предлагают проголосовать за новогодние открытки своих земляков 06.12.2024, 21:330 «День борьбы» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.12.2024, 21:200 Более 1,4 тысячи самозанятых псковичей платят страховые взносы для будущей пенсии 06.12.2024, 21:140 Школьный краеведческий музей «Горница» провел отчетный концерт в Красногородском районе
06.12.2024, 21:000 Почти 550 домашних питомцев с начала года отправились за границу из Псковской области 06.12.2024, 20:400 Жительница Палкинского района не вышла на исправительные работы и лишилась свободы 06.12.2024, 20:290 Александр Козловский поддержал переход к одноглавой системе управления в Великих Луках 06.12.2024, 20:230 Трехдневный «Надзор» объявлен в Псковском районе
06.12.2024, 20:200 Фестиваль музыкального творчества пройдет в Пскове в конце декабря 06.12.2024, 20:110 «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялся в регионе 06.12.2024, 19:410 В Пскове стартовал фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское». ФОТО 06.12.2024, 19:400 Именины Деда Мороза приглашают отметить псковичей во Дворе Постникова
06.12.2024, 19:200 Молодых псковичей приглашают присоединиться к акции «Тайный Дед Мороз» 06.12.2024, 19:184 ДТП на Октябрьской площади в Пскове произошло из-за несоблюдения требования уступить дорогу 06.12.2024, 19:003 Сергей Вострецов: Любить Родину — значит сочетать горячее сердце с холодной головой 06.12.2024, 18:380 Пробка на Ольгинском мосту возникла в результате столкновения трех машин в Пскове. ФОТО
06.12.2024, 18:360 «Управдом»: Общедомовые собрания собственников: зачем нужны и как правильно проводить? ВИДЕО 06.12.2024, 18:320 В Пскове презентуют монографию, посвященную Святогорскому монастырю 06.12.2024, 18:300 Александр Козловский и Николай Валуев стали гостями программы «Обратный отсчет». ВИДЕО 06.12.2024, 18:280 Жители Псковской области вновь стали жертвами мошенников
06.12.2024, 18:270 Мягкое покрытие на спортплощадке уложили в Пскове силами ТОС «VIP-персоны» 06.12.2024, 18:240 Пскович ударил кружкой пива двух посетителей кафе и попал под суд 06.12.2024, 18:200 Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: Общедомовые собрания собственников: зачем нужны и как правильно проводить? 06.12.2024, 18:120 Николай Козловский: В Великих Луках приветствуются все общественные инициативы
06.12.2024, 18:020 Жительница Великого Новгорода приехала в Псков и украла детские вещи на 37 тысяч рублей 06.12.2024, 17:480 Псковские подростки могут пройти бесплатный курс по написанию песен  06.12.2024, 17:470 Татьяна Фомченкова: Школьники перегружены из-за сложности учебных программ 06.12.2024, 17:420 В Великих Луках мужчина подозревается в убийстве супруги 
06.12.2024, 17:360 «ЗЭТО» совместно с дилерами принял участие в форуме «Электрические сети» 06.12.2024, 17:350 Путин согласился разместить «Орешник» в Белоруссии 06.12.2024, 17:300 ВТБ: В 2025 году спрос на автокредиты сократится в пределах 10% 06.12.2024, 17:291 Игорь Дитрих: Курс «Основы местного самоуправления» в школах — своевременная мера 
06.12.2024, 17:190 «Хайпожоры»: Слова года, анонимность уходит и «Щелкунчик» как хлеб для мошенников. ВИДЕО 06.12.2024, 17:120 Количество людей, занимающихся спортом в Псковской области, увеличивается — Николай Валуев 06.12.2024, 17:021 Псков много раз защищал нашу страну от захватчиков — историк Владимир Лавров 06.12.2024, 17:000 Гости клубов «Супер фитнес» и «Сфитнес» в Пскове могут вернуть налоговый вычет
06.12.2024, 16:540 Подход к образованию требует изменений — Елена Даньшова 06.12.2024, 16:500 ВТБ дал прогноз по продажам легковых автомобилей в следующем году 06.12.2024, 16:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 декабря 06.12.2024, 16:280 Курский театр кукол представил в Пскове второй спектакль из своего репертуара
06.12.2024, 16:271 В Абхазии сообщили о запрете на ввоз мандаринов в Россию 06.12.2024, 16:260 Виктор Иващенко: Введение туристического налога нужно обсуждать с местной властью 06.12.2024, 16:120 До -5 градусов и гололедицу прогнозируют в Псковской области 7 декабря 06.12.2024, 16:100 Вера Емельянова: Рождественские чтения затрагивают актуальные вопросы истории и культуры
06.12.2024, 16:040 Александр Козловский: «Единая Россия» примет активное участие в выборах в Псковской области в 2025 году 06.12.2024, 15:500 Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов: Проблема кадров в банках менее острая, чем в целом по стране 06.12.2024, 15:470 «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет вместе с шествиями «Беларусь помнит» 06.12.2024, 15:440 1 терабайт для всех: билайн дарит возможность забыть о трафике на целый год
06.12.2024, 15:420 Продолжается прием заявок в Общественный совет при Избирательной комиссии Псковской области 06.12.2024, 15:360 В Великих Луках коммунальные службы борются с ледяным дождём 06.12.2024, 15:330 Николай Валуев: Псков всегда был форпостом защиты 06.12.2024, 15:280 Появились фото с места обнаружения трупа 55-летнего мужчины в Гдовском районе
06.12.2024, 15:260 ВТБ анонсирует внедрение ассистентов ИИ для помощи вкладчикам 06.12.2024, 15:250 Рождественские чтения послужат сбережению исторической правды — Игорь Дитрих 06.12.2024, 15:160 Советами для продления жизни мультиварки поделился эксперт 06.12.2024, 15:120 Водитель «Газели» сломал нос при наезде на дерево в Великолукском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru