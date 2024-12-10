Общество

У каждого четвёртого жителя Псковской области случались эксцессы на новогоднем корпоративе - опрос

Аналитиками hh.ru выяснили, что не всегда новогодние корпоративы идут так, как задумали работодатели. Жители Псковской области рассказали в ходе опроса, что на самом деле бывает во время новогодней елки на работе и какие санкции получают дебоширы.

Опрос показал, что неприятности во время новогоднего корпоратива случались в компании у каждого четвёртого (25%) опрошенного в Псковской области. Чаще всего (у 29%) это было связано с тем, что многие сотрудники «перебрали» с алкоголем. В разрезе профессий чаще других о том, что новогодний корпоратив пошел не по плану, заявляли в ходе опроса топ-менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%).

Также опрос показал, что у 13% респондентов бывали случаи, когда коллеги выясняли отношения с помощью физической силы.

Еще 9% местных респондентов добавили, что им стало известно об интимной близости коллег на корпоративе. Кроме того, 6% рассказали, что их коллег увольняли за девиантное поведение на корпоративе.

Примечательно, что большинство (70%) опрошенных заявили, что сами не были свидетелями случаев, когда корпоратив пошел не по плану. Более того: 92% респондентов признались, что никогда лично не попадали в такие ситуации. А вот у 4% был подобный опыт, из них 2% просто превысили свою норму алкоголя, 1% вступали в интимную близость с коллегой, еще 1% подрались прямо во время праздника, а 0,1% даже были уволены за плохое поведение на корпоративе.