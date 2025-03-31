Общество

Акцию «Зажги синим» ко дню распространения информации о проблеме аутизма проведут в Псковской области

Акцию «Зажги синим», посвященную Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, проведут в Псковской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«С директором Центра лечебной педагогики Андреем Царевым обсудили работу по комплексному сопровождению людей с ментальными нарушениями развития. Встреча прошла в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. На протяжении многих лет ЦЛП выступает в качестве федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения. Уникальный опыт работы нашего учреждения масштабируется в других регионах. В прошлом году более тысячи педагогов из 40 субъектов России приняли участие в обучении», - отметил губернатор.

Одна из таких практик – сопровождаемое проживание, где лица с особенностями развития могут приобрести бытовые и коммуникативные навыки. Глава региона сообщил, что в регионе уже есть четыре таких квартиры, на этой неделе откроется ещё две.

«По традиции регион присоединится к мероприятиям Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Одно из ключевых – акция "Зажги синим": в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями здания подсвечивают синими прожекторами», - добавил Михаил Ведерников.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма – 2 апреля.