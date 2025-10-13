Псковcкая обл.
Общество

Вопросы экологии обсудили парламентарии Северо-Запада

13.10.2025 17:10

Как укрепить экологическую безопасность, сохранив баланс между экономическим развитием территорий и охраной природы, - этот вопрос был ключевой темой парламентской дискуссии на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Встреча законодателей Северо-Западного федерального округа прошла в Санкт-Петербурге, Псковскую область представлял заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Пётр Алексеенко.

На примере опыта Санкт-Петербурга в создании инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами депутаты рассмотрели эффективные подходы к организации сбора, транспортировке и переработке ТКО. Кроме того, парламентарии обсудили законодательное регулирование этой сферы в контексте необходимости внесения изменений в действующее федеральное законодательство, в том числе, корректировки допустимого расстояния от контейнерных площадок заглублённого типа до многоквартирных жилых домов и кратности вывоза ТКО в малонаселённых пунктах в сельской местности.

 

«Тема обращения с твердыми коммунальными отходами актуальна для всех субъектов Северо-Запада, и наша Псковская область здесь не исключение. У каждого региона есть свои наработки в этом вопросе, есть и своя специфика.  Парламентское взаимодействие позволяет услышать позицию каждого региона, изучить и обобщить  как положительный, так  и негативный опыт реализации местных проектов, а затем на основании анализа полной информации подготовить законодательные инициативы», - поделился Пётр Алексеенко по итогам участия в заседании постоянного комитета ПАСЗР по экологии.

Псковская Лента Новостей
