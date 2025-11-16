Общество

Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы

Издание указов губернатора Псковской области не будет осуществляться с 1 января 2026 года, данная информация следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов. Вопрос о соответствующих изменениях парламентарии рассмотрят на сессии в четверг, 20 ноября.

Законопроектом предлагается изменить форму нормативного правового акта, принимаемого губернатором Псковской области, с «указа» на «постановление». Предлагаемое изменение соответствует части 1статьи 26 федерального закона от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Практика принятия высшим должностным лицом субъекта РФ нормативных правовых актов в форме постановлений имеется в иных субъектах страны (например, в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Московской, Волгоградской, Тверской, Саратовской областях.