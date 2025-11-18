Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
Канцеляризмы захватывают язык
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 18.11.2025 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 18.11.2025 18:400 В Псковской области стартовала всероссийская акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» 18.11.2025 18:200 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на треть за минувшую неделю 18.11.2025 18:110 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи идею запретить продажу вейпов? 18.11.2025 17:580 Предложения ЛДПР по борьбе с наркоманией обсудили в Пскове 18.11.2025 17:460 МТС создала ИИ-секретаря для малого бизнеса Псковщины
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области стартовала всероссийская акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

18.11.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

XI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» проходит на территории Псковской области, как и по всей стране, до 25 декабря. Мероприятие организовано министерством обороны Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основная задача акции — адресно проинформировать потенциальных кандидатов на поступление в военные вузы о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ.

В рамках акции в различных регионах страны, в том числе там, где дислоцируются соединения и воинские части, а также в учебных заведениях среднего общего и среднего профессионального образования пройдут иллюстрированные выставки, уроки мужества и тематические встречи. Представителями военных комиссариатов и военных вузов проводятся дни открытых дверей, профориентационные занятия, встречи с ветеранами и другие агитационные мероприятия.

Всю информацию о военных вузах, правилах приема и условиях обучения можно найти на сайте министерства обороны России в разделе «Военное образование»/«Высшее».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 40 человек
18.11.2025, 19:000 Антон Немкин назвал невозможным включение Telegram в «белый список» интернет-ресурсов 18.11.2025, 18:400 В Псковской области стартовала всероссийская акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» 18.11.2025, 18:200 Олег Панкевич об итогах летнего сезона и планах псковского «Горводоканала» 18.11.2025, 18:200 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на треть за минувшую неделю
18.11.2025, 18:170 Завершился приём заявок на конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» 18.11.2025, 18:110 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи идею запретить продажу вейпов? 18.11.2025, 18:060 В Пскове бывшего инспектора ДПС лишат свободы за взяточничество 18.11.2025, 17:580 Предложения ЛДПР по борьбе с наркоманией обсудили в Пскове
18.11.2025, 17:460 МТС создала ИИ-секретаря для малого бизнеса Псковщины 18.11.2025, 17:450 Администрация Великих Лук напомнила, куда сдать старые автомобильные шины 18.11.2025, 17:420 Елена Полонская вошла в число финалистов премии платформы «Россия – страна возможностей» 18.11.2025, 17:360 «Кузница»: На пути к чистой воде. ВИДЕО
18.11.2025, 17:230 Платформа DION от ИТ-холдинга Т1 выходит на рынок Беларуси 18.11.2025, 17:150 «Гонки по вертикали»: про симулякры и бабло. ВИДЕО 18.11.2025, 16:550 Экспозиция «Школа партизанского мастерства» откроется в нацпарке «Себежский» 18.11.2025, 16:540 Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года
18.11.2025, 16:390 «Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области. ВИДЕО 18.11.2025, 16:340 В «Горводоканале» назвали причину задержки ремонта коллектора на Запсковье 18.11.2025, 16:280 В Великих Луках состоялось празднование Дня воздухоплавателя 18.11.2025, 16:250 Суд исключил бывшего директора из числа акционеров псковского ООО «Бизнес эпоха»
18.11.2025, 16:080 Первый снег в Изборске: древняя крепость встречает зиму под белым покровом 18.11.2025, 16:050 Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования 18.11.2025, 15:581 Алексей Кириллов: Качество воды в Пскове хорошее, но предприятия несут убытки 18.11.2025, 15:500 Преимущества частичной брекет-системы назвали псковские стоматологи
18.11.2025, 15:400 Мокрый снег и до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 19 ноября 18.11.2025, 15:390 Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы 18.11.2025, 15:350 Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и кубок с турнира Polygon Global 18.11.2025, 15:300 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет экспонат «Лунные весы»
18.11.2025, 15:230 Псковский суд взыскал с гражданина 25 тысяч рублей за нецензурные оскорбления 18.11.2025, 15:150 Новый онлайн-сервис запустили для граждан, желающих служить в псковской полиции 18.11.2025, 15:070 Стала известна причина появления трансформаторной будки возле Псковского кремля 18.11.2025, 15:000 Заканчивается регистрация на участие в псковских рэп-баттлах
18.11.2025, 14:550 Реконструкция коллектора от улицы Коммунальной до Радиозавода в Пскове запланирована на 2027 год 18.11.2025, 14:440 Эксперт объяснил, как распознать мошенников под видом курьеров 18.11.2025, 14:430 Будет ли слияние футбольных школ в Пскове, ответил президент областной федерации 18.11.2025, 14:390 Региональные соревнования «Всей семьей» пройдут в Пскове 20 декабря
18.11.2025, 14:320 В фандоматы на псковском вокзале с января по октябрь сдали 5,9 тысячи единиц вторсырья 18.11.2025, 14:220 Псковским любителям фотографии предлагают отразить богатство жизни с помощью контрастов 18.11.2025, 14:190 Реконструкция аварийного коллектора на Западной в Пскове обойдется в 560 млн рублей 18.11.2025, 14:050 «Гонки по вертикали»: про симулякры и бабло
18.11.2025, 14:020 Как возродить футбол в Пскове, ответил президент региональной федерации  18.11.2025, 13:530 С начала года в Пскове зафиксировали 10 аварий на сетях водоснабжения 18.11.2025, 13:450 В Пскове открылась выставка картин из собрания Каманского монастыря. ФОТО 18.11.2025, 13:370 Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу сигарет
18.11.2025, 13:360 Продолжается регистрация на научно-практическую конференцию «Изборск и его округа» 18.11.2025, 13:260 Фотофакт: На дороге перед псковской деревней Хотицы сняли асфальт 18.11.2025, 13:240 Александр Козловский: Великолукский опыт реабилитации участников СВО может быть тиражирован по всей стране 18.11.2025, 13:130 Испорченную вандалами памятную табличку восстановят в Стругах Красных
18.11.2025, 13:090 Министр просвещения Абхазии посетила «Михайловское» 18.11.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: На пути к чистой воде 18.11.2025, 13:000 Псковские профсоюзы помогли медсестре уйти на досрочную пенсию 18.11.2025, 12:540 Памятник Довмонту в Пскове откроют 28 ноября
18.11.2025, 12:460 «Дневной дозор»: Насколько оправдан рост тарифов на ЖКУ? 18.11.2025, 12:450 Псковский «Горводоканал» устраняет утечки на водопроводе в Гдове 18.11.2025, 12:280 Авито Услуги запустили «Знак мастерства» 18.11.2025, 12:280 Cтало известно, сколько зарабатывают великолукские футболисты и как «Луки-Энергия» остается на плаву
18.11.2025, 12:190 В Псковском округе ТОСы благоустраивают воинские захоронения 18.11.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проблемах и перспективах футбола Псковской области 18.11.2025, 12:020 Здания бывшей столовой на улице Гражданской в Пскове выкупил медицинский центр 18.11.2025, 11:520 СК возбудил дело против органов опеки из-за убийства ребенка в Балашихе
18.11.2025, 11:470 Более 50 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Псковской области 18.11.2025, 11:370 «Кузница»: На пути к чистой воде 18.11.2025, 11:360 Посетить объекты музея-заповедника «Изборск» можно по единому билету 18.11.2025, 11:230 35% рекрутеров Пскова сталкиваются с использованием соискателями ИИ при трудоустройстве — опрос
18.11.2025, 11:200 Семейное кафе «СОЛЬ» готовится к главному событию года — своему дню рождения 18.11.2025, 11:190 IV Фестиваль анимации и литературы стартует в «Михайловском» в декабре 18.11.2025, 11:090 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2. ВИДЕО 18.11.2025, 11:020 Умер актёр сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков
18.11.2025, 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 18.11.2025, 10:480 Фотофакт: Псков проснулся под снежным покровом 18.11.2025, 10:430 Названа возможная дата проведения прямой линии с Путиным 18.11.2025, 10:300 От фундамента до кровли: гид по лучшим строительным смесям для псковичей
18.11.2025, 10:220 Завершен капитальный ремонт дома на улице Боровой в Пскове 18.11.2025, 10:160 «Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области 18.11.2025, 10:040 Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД 18.11.2025, 10:010 Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru