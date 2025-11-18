Общество

В Псковской области стартовала всероссийская акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

XI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» проходит на территории Псковской области, как и по всей стране, до 25 декабря. Мероприятие организовано министерством обороны Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основная задача акции — адресно проинформировать потенциальных кандидатов на поступление в военные вузы о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ.

В рамках акции в различных регионах страны, в том числе там, где дислоцируются соединения и воинские части, а также в учебных заведениях среднего общего и среднего профессионального образования пройдут иллюстрированные выставки, уроки мужества и тематические встречи. Представителями военных комиссариатов и военных вузов проводятся дни открытых дверей, профориентационные занятия, встречи с ветеранами и другие агитационные мероприятия.

Всю информацию о военных вузах, правилах приема и условиях обучения можно найти на сайте министерства обороны России в разделе «Военное образование»/«Высшее».