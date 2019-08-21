Спорт

Сегодня «Псков-747» встречается с «Зенитом-2»

Сегодня «Псков-747» встречается с «Зенитом-2». Встреча на стадионе «747» пройдет в рамках 6-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Стартовый свисток арбитра из Рыбинска Ильи Бугрова прозвучит в 17.00.

«Зенит-2», главным тренером которого является Владислав Радимов, находится на третьем месте, но потерянным очкам остается лидером турнирной таблицы. «Псков-747» занимает текущее второе место.

Напомним, минувший сезон «Зенит-2» завершил на 19 месте и выбыл из числа участников Футбольной Национальной Лиги. Спустя четыре сезона сине-бело-голубые вернулись во второй дивизион ПФЛ.