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Общество

«Учитель года» Марианна Савина: В школе я по любви

18.04.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2025» стала педагог Средней общеобразовательной школы № 2 города Пскова Марианна Савина. Обладатель почетного звания преподает русский язык и литературу, любит учить и учиться. А в свободное от уроков время занимается боксом и картингом, путешествует по области и вместе с мужем и детьми очищает от мусора остров им. Белова.

Почему Марианна Савина выбрала профессию учителя, зачем каждый год сама сдает ЕГЭ и какой незабываемый урок готовит для своих учеников, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Марианна Савина - выпускница Башовской школы Локнянского района. В 2011 году окончила филологический факультет Псковского государственного педагогического университета им. С.М.Кирова. С 2012 года работает в псковской Средней общеобразовательной школе №2 учителем русского языка и литературы. Замужем, воспитывает двоих дочерей, 9 и 6 лет.

Уметь отдавать

- Марианна Александровна, почему вы выбрали профессию учителя?

- С 14 лет я воспитывалась в Локнянском приюте для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не думала о том, кем я хочу стать. Но так получилось, что рядом были хорошие люди. Воспитатель Добош Галина Алексеевна, видя мои успехи, посоветовала поступить в Псковский педагогический университет. А так как одной ехать в Псков было страшно, на свои деньги Галина Алексеевна купила билеты и поехала со мной подавать документы в вуз. Галина Алексеевна - тот человек, который подсказал мне направление в жизни. Мы до сих пор дружим.

В университете на филологическом факультете тоже были прекрасные люди. Смотря на них, на умных, замечательных преподавателей, я уже не думала о другой профессии. Окончила вуз в 2011 году, и в 2012 году пришла работать в школу №2. В профессии учителя до сих пор не разочарована, потому что я в школе по любви.

- Что вам нравится в профессии?

- Мне нравятся люди. В них сила, в них поддержка, в них любовь. Общаясь с детьми, я получаю особую энергию. Профессия учителя не даст стареть. Даже если тело постареет, то душа - никогда.

- Вы преподаете русский язык и литературу. Какой предмет вам больше нравится?

- Не могу сказать, что больше люблю. Это как выбирать между папой и мамой. Русский язык я люблю за точность, за научность, за правила и за исключения. А литературу я люблю за возможность поговорить о человеке, прожить много разных историй, примерить опыт на себя.

Мое детство пришлось на 90-е годы. Это было достаточно голодное время. И я спасалась в библиотеке: брала книги и проживала много-много жизней, так отвлекалась от чувства голода. Выбирала самые потрепанные, для меня это значило, что книга интересовала людей, ее часто брали, стало быть, и мне понравится. Новые книги не брала.

Всегда было огромное желание - собрать свою библиотеку. Работая учителем, я теперь покупаю книги к урокам. Их много набралось. А две недели назад мне привезли книжный шкаф. И, отдохнув после конкурса, я с удовольствием расставила свои книги в шкафу.

- Есть любимые книги?

- Их много. Но самые любимые - «Динка» и «Васек Трубачев и его товарищи» Валентины Осеевой. Если спросить меня, чтобы я посоветовала читать современным детям, я бы назвала их. Это книги о становлении человека, о первой любви, о том, как человек себя ощущает в непростое военное время. В повести «Васек Трубачев и его товарищи» - потрясающий образ учителя Сергея Николаевича. Для меня это пример.

- И каким должен быть учитель?

- Настоящий учитель должен быть милосердным и уметь отдавать. И я пришла в эту профессию, наверное, потому что меня научили этому люди, которые меня окружали, потому что сами они много отдавали. А когда тебе много всего дали, ты чувствуешь потребность делиться этим.

Когда я пришла в школу в 2012 году, молодых педагогов здесь практически не было. И меня окружили заботой! Это и педагоги-филологи Волкова Наталья Алексеевна, Садовская Ольга Васильевна, Васильева Нина Федоровна, и мой наставник Назимова Светлана Ильмаровна, которая своим примером показывала, как правильно относиться к делу, четко выполнять свои обязанности. Я по-другому не умею. Потому что они меня научили. И умение отдавать - это они все во мне воспитали.

На берегу неба

- Помимо работы, чем вы еще увлекаетесь?

- Может быть, это необычно для учителя, но я увлекаюсь картингом. Потому что в нашей профессии нужен выход энергии. Также вместе с мужем любим рыбалку. Реже это зимняя, чаще - летняя рыбалка. Очень хорошо чищу и копчу рыбу.

Любим путешествия по Псковской области: Печоры, Изборск, свою малую родину, Локнянский район и, конечно же, наши Талабские острова. У нас есть дом на острове им. Белова, и с 2009 года все лето мы проводим там. И зимой были на острове - такая красота! Знаете, как у бабушки в детстве: ёлка во дворе, советские игрушки, никого кругом, и непередаваемое ощущение какой-то сказки, погружения в глубокое детство.

- Потоки туристов не мешают?

- Без этого, наверное, никуда. Я помню этот остров в 2009 году, когда никакого туризма там не было. Сейчас это направление развивается. Но осенью этот остров все такой же первозданный - когда все разъезжаются и пахнет только яблоками! А мы, как местные жители, стараемся сохранять природу, оберегать заповедную зону.

После выходных мы с детьми берем пакеты, перчатки, собираем по берегам мусор, оставленный туристами. Мешки грузим в лодку, потом я на своей машинке везу их в город, и выбрасываю в контейнер возле нашего дома. Когда меня спрашивают, зачем мне это надо, я говорю: «Это то, что я могу отдать острову». Летом мы живем там, я питаюсь этим островом, вдохновляюсь.

- А детей из класса не приглашали на остров?

- Есть такая идея - она появилась после конкурса. С моим седьмым классом, с которым сформированы крепкие отношения, и мы периодически путешествуем (были и в Великом Новгороде, и в Санкт-Петербурге, и на пикник ходили), я бы рискнула бы вместе выехать на остров им. Белова, чтобы написать сочинения на берегу озера.

Дело в том, что в свое время, когда ребята были пятиклашками, они не очень любили писать сочинения, пока я не принесла в класс картину псковского художника Дмитрия Светличного «Хитрый окунь». Полотно их заинтересовало, они подходили, трогали холст, рассматривали изображение, и … вдохновленно писали! И в итоге получились превосходные сочинения. А потом Артем Сиротин предложил написать художнику. Мы отправили ему наши работы, он ответил и прислал в подарок еще одну картину. Она сейчас висит у нас в кабинете, называется «Псков Ганзейских времен».

С тех пор мы больше не писали сочинения по репродукциям - только по настоящим картинам.

И теперь, когда они перейдут в восьмой класс, было бы здорово вместе с ними и с их родителями отправиться на Талабские острова. Там они увидят необыкновенную природу псковских островов, останутся наедине с собой. И мы привезем самое лучшее - свои сочинения.

Гореть своим делом

- А вы сами что больше любите - учить или учиться?

Если говорить серьезно, то в школе мы учим и учимся сами. Я учусь многозадачности, гибкости, оптимизму, терпению, уважению. А учу слышать и слушать.

- Есть ли у вас свой «рецепт» - как сделать урок интересным?

- Рецепт здесь один -  гореть своим делом. Если ты любишь предмет, если ты слышишь и слушаешь ребенка, любой урок будет интересен. Занятия бывают разные: бывают спокойные, бывают эмоциональные. Бывает, что мы друг другу аплодируем. Самое важное -  любить свое дело, и, смотря на тебя, другие тоже «заразятся» этой любовью к тому, что ты делаешь.

У меня сейчас есть параллель 8 классов, и мы с ними делаем творческие работы по литературе. Читаем произведения, анализируем, узнаем о жизни писателя, обсуждаем. И потом они делают необыкновенно талантливые работы: создают книги, мультфильмы из лего, закладки, аппликации, шьют предметы одежды из произведений. Это восторг! С ними мы планируем выйти на школьную научно-практическую конференцию.  

- Как относитесь к ЕГЭ?

- Считаю, что ЕГЭ - это возможность детям в равных условиях показать свои знания и поступить туда, куда они могут. Если они работали все время обучения в школе, у них все получится.

Я каждый год хожу и сдаю ЕГЭ по русскому языку и литературе, подавая документы через вечернюю школу. Я получала свои 100 баллов, но по русскому языку - чаще. По литературе максимальное количество баллов удалось набрать только один раз. Это очень сложно. Но я сознательно бросаю себе такие вызовы - таким образом проверяю себя. Мне это нравится!

Учитель должен расти

- Почему вы стали участвовать в конкурсе «Учитель года»? Ожидали ли победы?

- В прошлом году я заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года 2024». Участие стало мотивацией и вдохновением для будущих достижений. В этом году директор, Елена Александровна Алифанова, предложила поучаствовать в областном этапе конкурса. Я не отказалась, потому что считаю, что современный учитель должен стремиться к успеху. Если ученик видит успешного учителя, он тоже будет стремиться к успеху. Но на конкурс я шла не побеждать. Ставила цель на каждом этапе выступить достойно. Принять решение участвовать в конкурсе было несложно, потому что коллектив и ученики моей родной школы №2 очень поддерживал добрыми словами, а наставники поддерживали методически.

- Что запомнилось и что было сложным?

- Запомнился каждый этап: за три дня мы участвовали в пяти мероприятиях. Давали урок, проводили мастер-класс, также были воспитательное событие, педагогическое интервью и брифинг. И всё это за три дня! Это было трудно морально. Нужно было собраться.

Я шучу, что самым сложным моментом было - сказать родным. Для них это тоже испытание. Было сложно, но я везде чувствовала опору. Чем запомнился этот опыт? Тем, что ты иногда не ожидаешь, откуда будет поддержка. А тут раз! – и тебя уже держат.

- Будете ли в дальнейшем принимать участие в конкурсах педагогического мастерства?

- Конечно, если будет такая возможность. Потому что учитель должен развиваться, должен расти. И пока он бросает такие вызовы, он живой, он идёт в ногу со временем. Это очень трудно, но без этого нет роста.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и из личного архива Марианны Савиной

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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