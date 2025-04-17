Общество

Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан

Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны Саркиса Пулузова и Раисы Гладковой - за содействием в этом вопросе к депутату Алексею Севастьянову обратился сын заслуженных родителей. Приём граждан состоялся в Псковском областном Собрании депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

«Они прошли от обороны Москвы до Кёнигсберга, освобождали Псков и Великие Луки, — начал рассказ Владимир Пулузов. — После войны отец восстанавливал разрушенный Псков. Он был специалистом в крупнопанельном строительстве, участвовал в создании заводских цехов, трибун на стадионе "Машиностроитель", корпусов в санатории "Хилово" и был удостоен государственной награды "Заслуженный строитель РСФСР"».

Саркис Пулузов и его супруга Раиса Гладкова захоронены на центральной аллее кладбища «Орлецы». Со временем захоронение пришло в негодность. Но на ремонт могил у родственников не хватает средств.

«Ваш отец внёс значительный личный вклад в восстановление и развитие Пскова. В год 80-летия Великой Победы наш общий долг сохранить память о достойных предках», - подчеркнул Алексей Севастьянов и пообещал обратиться в администрацию города Пскова с просьбой рассмотреть возможность отремонтировать могилы к юбилею Победы.