Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан

Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны Саркиса Пулузова и Раисы Гладковой - за содействием в этом вопросе к депутату Алексею Севастьянову обратился сын заслуженных родителей. Приём граждан состоялся в Псковском областном Собрании депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов
Саркис Пулузов и его супруга Раиса Гладкова захоронены на центральной аллее кладбища «Орлецы». Со временем захоронение пришло в негодность. Но на ремонт могил у родственников не хватает средств.
«Ваш отец внёс значительный личный вклад в восстановление и развитие Пскова. В год 80-летия Великой Победы наш общий долг сохранить память о достойных предках», - подчеркнул Алексей Севастьянов и пообещал обратиться в администрацию города Пскова с просьбой рассмотреть возможность отремонтировать могилы к юбилею Победы.