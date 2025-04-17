Общество

Россияне стали массово брать кредиты под залог недвижимости

Объем выдач кредитов под залог недвижимости в рублевом выражении в российских банках за 2024 год вырос более чем на 45% в сравнении с предыдущим, сообщили в IT-компании TYMY.

Наиболее часто, в 94-95% случаев, по данным партнеров SaaS-платформы, в качестве залога россияне предоставляют банку квартиру. В 3-4% случаев залогом становятся коммерческие площади, около 1-2% приходится на апартаменты, и не более 0,5-1% на машино-места и иные нежилые помещения, пишут «Известия».

Что касается целей кредитования под залог недвижимости, то здесь доля тех или иных вариантов зависит от политики и продуктовой линейки конкретного банка. Чаще всего россияне берут такие займы, чтобы сделать ремонт, погасить долги или для закрыть кредиты с более высокой ставкой, получить деньги на первоначальный взнос по ипотеке.