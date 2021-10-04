Невероятную гибкость приобрели на мастер-классе финалистки конкурса «Миссис Псков»

Участницы конкурса красоты «Миссис Псков - 2021» посетили мастер-класс по растяжке в студии Superstretching. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.
Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев
По словам организаторов, финалистки конкурса смогли попробовать новую форму спортивных занятий с использованием полотен и узнали, как можно за два месяца тренировок получить:
«По завершении мастер-класса участницы отметили невероятную атмосферу и заинтересованность в продолжении подобных занятий», - добавили организаторы.