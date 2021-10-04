Спорт

Невероятную гибкость приобрели на мастер-классе финалистки конкурса «Миссис Псков»

Участницы конкурса красоты «Миссис Псков - 2021» посетили мастер-класс по растяжке в студии Superstretching. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

По словам организаторов, финалистки конкурса смогли попробовать новую форму спортивных занятий с использованием полотен и узнали, как можно за два месяца тренировок получить:

фигуру своей мечты;

невероятную гибкость;

здоровое тело;

красивую осанку;

новое хобби;

энергию и хорошее настроение;

уверенность в себе.

«По завершении мастер-класса участницы отметили невероятную атмосферу и заинтересованность в продолжении подобных занятий», - добавили организаторы.