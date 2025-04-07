Спорт

Мастер-класс по воркауту для школьников провели в псковской деревне Родина

В рамках Всемирного дня здоровья и проекта «Здоровая неделя» для учащихся 9-х классов школы в деревне Родина Псковского района был организован мастер-класс по воркауту, сообщили в группе Street Workout Pskov в сообществе «ВКонтакте».

Фото: Street Workout Pskov в сообществе «ВКонтакте»

Представители команды провели экскурс по истории воркаута, рассказали о направлениях и поговорили о пользе ведения здорового образа жизни и вреде пагубных привычек.

После теоретической части ученики попробовали свои силы на спортивной площадке и получили советы по самостоятельным тренировкам на спортплощадке и в домашних условиях.