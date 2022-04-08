Спорт

Великолукская студентка рассказала об отказе федерации скелетона выплачивать призовые россиянам

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказывается выплачивать российским спортсменам призовые деньги за два последних сезона. Об этом сообщила обладательница двух бронзовых медалей чемпионата мира 2021 года, студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, скелетонистка Елена Никитина.

Фото: ВЛГАФК

«Я не получила призовые от международной федерации не только за олимпийский, но даже и за предолимпийский сезон, - сказала Никитина. - В таком же положении оказались все наши скелетонисты и бобслеисты. В международной федерации нам сказали, что мы не получаем деньги из-за того, что ребята-бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты. И что, если у них денег нет, то нам выплачивать все придется до тех пор, пока не будет перекрыта вся задолженность, размер которой мне неизвестен», - цитирует спортсменку ТАСС.

Елена Никитина добавила, что скелетонисты разговаривали непосредственно с президентом IBSF Иво Ферриани. «Пытались его убедить в несправедливости такого отношения к нам, и что мы не должны нести ответственности за других. Он нас попросил потерпеть немного и сказал, что за прошлый сезон мы получим деньги вместе с призовыми за этот сезон. Но теперь нам говорят, что против России введены санкции, поэтому никакие деньги нам по окончании сезона выплачены не будут», - добавила Елена Никитина.

По информации ТАСС, международная федерация ждет возврата призовых в первую очередь от пилота Александра Касьянова, срок дисквалификации которого за нарушение антидопинговых правил истек в декабре 2020 года.

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По словам Никитиной, IBSF выплачивает призовые каждой весной за места в первой десятке общего зачета Кубка мира и за высокие места, занятые на чемпионате мира. «Думаю, за последний чемпионат мира, где мною были завоеваны две бронзовые медали, я должна была получить около €5 тыс.», - сказала спортсменка.

В сезоне-2021/22 Никитина, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи, заняла третье место в общем зачете Кубка мира, такой же результат она показала в 2020 году, а годом ранее россиянка была первой. «Когда я выиграла общий зачет, то получила €5 тыс., второе место стоило €3 тыс., а третье - около €2,5 тыс. Это смешные призовые по сравнению с тем, что получают спортсмены в других федерациях. Все удивляются, но даже эти честно заработанные копейки мы не можем получить», - заключила Никитина.