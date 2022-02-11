Спорт

Великолукская студентка на Олимпиаде заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, двукратный бронзовый призер чемпионата мира - 2021 скелетонистка Елена Никитина не будет выступать до тех пор, пока ситуация в сборной России не нормализуется. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Елены Никитиной после выступления на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Накануне спортсменка заняла очень низкое для себя 16-е место, передает ТАСС. «Я больше так не хочу выступать и не буду находиться здесь, если ничего не поменяется, - сказала она. - Я настолько вымотана тем, что свои силы отправляла не туда. Не хочу ехать на чемпионат России, который могла бы спокойно выиграть и покайфовать, потому что у меня нет сил».

«На заключительный заезд сегодня я выходила просто для того, чтобы сделать свою работу. Я пока не готова бороться и выступать. Хочу отдохнуть немного и подождать, когда ситуация наладится», - сказала спортсменка.

По ее словам, внутри сборной произошло искусственное разделение. «Часть команды каталась на старых скелетонах одного производителя, потом в команду пришел новый производитель (Дирк Матшенц), и руководство сказало, что мы будем кататься только на этом скелетоне, - сказала спортсменка. - Мы попробовали в прошлом году, у кого-то не пошло, кто-то сказал, что перед Олимпиадой не будет пересаживаться, так как большие риски и результаты и так были очень хорошие. Руководство приняло решение, что те, кто не пересаживаются, будут бойкотированы».

Елена Никитина перед началом олимпийского сезона стала снова выступать на своем старом скелетоне, который ей сделал Вилли Шнайдер, бывший главный тренер сборной России.

«Лично мне говорили, что у меня ничего не получится. Даже если выигрывала, я смотрела, как другие тренеры меня поздравляют, а наши говорили - и что, что ты выиграла? Это ничего. Конечно, это сильно било, и с каждым этапом было все хуже. Это реально проблема, и я очень надеюсь, что это все решится», - добавила спортсменка.

«Случился конфликт из-за перехода, я думала, что тренеры проявят какую-то мудрость и примут это решение, но этого не случилось, к сожалению, - продолжила Елена Никитина, в прошлом сезоне выступавшая на скелетоне Дирка Матшенца. - Я не говорю, что они плохие, у нас прекрасные были результаты с этими тренерами, с этим инвентарем. Просто, когда в команде разлад, никогда не будет никакого результата, это всегда так. И это не потому, что они плохие или мы, а просто, когда команда не идет к одной точке, а все вразнобой, когда все друг на друга злятся и думают, хоть бы ты на этом инвентаре проиграла, а вон тот на другом выиграл. Вчера президент федерации (Елена Аникина) предложила поговорить, но разговаривать надо было, когда это все нагнеталось, а не когда уже главный старт мы проиграли».

Фото: sport-express.ru