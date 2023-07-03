Спорт

Тренажеры во дворах могут признать спортивными объектами

В отдаленных регионах и труднодоступных местностях может появиться больше мест для занятий спортом, если к числу спортивных объектов отнести все некапитальные сооружения, считают в комитете Госдумы по физической культуре и спорту. На днях его члены внесли в парламент новую версию законопроекта, предлагающего считать спортобъектами любую инфраструктуру для физической активности.

Сейчас по закону спортивными объектами считается только недвижимость: спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы. А футбольные поля, беговые дорожки, лыжероллерные трассы, горнолыжные склоны — все эти некапитальные сооружения спортобъектами не считаются, сообщает «Парламентская газета».

В думском комитете по спорту решили, что это неправильно, и год назад внесли в парламент законопроект, предлагающий считать даже дворовые площадки с тренажерами объектами спорта. Это значит, что на них можно будет официально проводить тренировки и соревнования за счет бюджетных средств, отмечали в комитете.

Для соревнований можно будет строить быстровозводимые и малобюджетные модульные сооружения по всей России. Шансов, что спортобъекты появятся в отдаленных регионах и труднодоступных местах, станет больше, заключили авторы инициативы.

Однако документ получил ряд замечаний от федеральных ведомств: Минспорта, Минпросвещения, Минстроя, Росреестра. В частности, потребовалось уточнить понятие «объекты спорта»: ключевой стала возможность присоединить комплекс к инженерным сетям: водопроводу, электричеству, канализации, теплоснабжению. Канализацию, к слову, можно подвести даже к тентованному манежу или раздевалке на лыжне, следовательно, их можно будет считать спортобъектами.

В доработанной и опубликованной в электронной базе Госдумы версии законопроекта авторы привели положения закона о физкультуре и спорте в соответствие с Градостроительным кодексом.