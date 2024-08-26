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Спорт

Областное первенство по шахматам началось в Печорском округе

27.08.2024 09:25|ПсковКомментариев: 0

Областное первенство по шахматам стартовало на базе детского оздоровительного лагеря «Стремительный» в деревне Печки Печорского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области. 

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования проходят по классическим шахматам, контроль времени каждому спортсмену на партию составляет 90 минут плюс 30 секунд добавления за каждый сделанный ход.

Результаты участников соревнований будут обсчитаны на российский шахматный рейтинг и нормативы спортивных разрядов по шахматам.

Итогом соревнований, помимо определения сильнейших юных шахматистов Псковской области в возрастных группах 9, 11, 13, 15, 17 лет, станет формирование сборной Псковской области для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа.

Соревнования организованы Государственным автономным образовательным учреждением «Лидер» совместно с Федерацией шахмат Псковской области при поддержке региональных комитетов по спорту и образованию, а также ГП «Центр детского отдыха».

Теги: #федерация шахмат псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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