Происшествия

Псковская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по факту смертельного травмирования женщины поездом в Порхове

Псковским следственным отделом на транспорте СЗ СУТ СК России проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины тепловозом, происшедшего 23 мая 2019 года в 14:45 на 580 км перегона Роща - Порхов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ходе проверочных мероприятий, проводимых в порядке ст. 144 УПК РФ, устанавливаются все обстоятельства.

Надзор за ходом проведения проверки и законностью принятого по ее результатам решения осуществляется Псковской транспортной прокуратурой.