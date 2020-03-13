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В Пскове будут судить мужчину, убившего во время секса подругу и спрятавшего ее тело за диван

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления СКР, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом), ч.1 ст.139 (нарушение неприкосновенности жилища), п. «а» ч.2 ст.158 (кража) и п. «б» ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

4 марта 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в бане в одном из населенных пунктов тела женщины с телесными повреждениями в области половых органов. Согласно данным медицинского судебного исследования, пострадавшая скончалась в результате массивной кровопотери.

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По версии следствия, в ночь на 3 марта 2019 года обвиняемый, отдыхая со знакомой в бане, причинил ей бутылкой телесные повреждения, от которых последняя скончалась. Спрятав тело за диваном, он скрылся с места происшествия.

Скрываясь от правоохранительных органов за ранее совершенное преступление, он незаконно проник в чужое жилище.

2 ноября 2019 года обвиняемый вместе с подельником совершил кражу металлоконструкций общим весом почти 200 кг, сдав их на металлолом.

13 декабря 2019 года, увидев на дороге одиноко идущую малолетнюю девочку, повалил ее на землю и совершил действия сексуального характера.

В настоящее время к предполагаемому злоумышленнику продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания. Уголовное дело в отношении его подельника в краже расследовано в отдельном производстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.