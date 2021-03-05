Происшествия

Женщина погибла на пожаре в Усвятах

Женщина погибла на пожаре в Усвятах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 5 марта в 22.38 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: п. Усвяты, ул. Большая набережная. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Деревянный жилой дом 7 на 8 метров выгорел изнутри по всей площади. Обнаружена погибшей женщина 1948 года рождения, владелец жилья.

Наиболее вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Спасен соседний жилой дом и три хозпостройки.