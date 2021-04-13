Происшествия

Неизвестный устроил пожар в Себежском районе

Строение подожгли ночью в деревне Долосцы Себежского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила 14 апреля в 3.24. Удалось спасти два жилых дома.

В 13.52 пожарных вызвали в деревню Горки Красногородского района. Там сгорели дачный дом и две хозяйственные постройки под одной кровлей. Причина - короткое электропроводки в чердачном помещении. Спасены от огня два дачных дома, баня, три хозпостройки.

В 14.54 в деревне Мыльнево Новоржевского района сгорел дачный дом и хозпостройка. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного. Пожарные отстояли два жилых дома, две хозяйственных постройки.

По той же причине дачный дом и хозпостройка сгорели также в деревне Заполье Дедовичского района. Сообщение о возгорании поступило в 17.21.