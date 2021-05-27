Происшествия

Пожар на чердаке многоэтажки потушили пожарные в Пскове

Пожар произошел на чердаке многоэтажного жилого дома на улице Школьной, 7 в Пскове. Информация о возгорании поступила в 13.44 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

На чердаке четырехэтажного дома огнем повреждена деревянная обрешетка кровли на площади 1 квадратный метр. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки транзитного кабеля.

В 23.41 пожарные выезжали в деревню Поречье Дедовичского района. Там из-за неосторожного обращения с огнем сгорело бесхозное строение.