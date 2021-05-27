Происшествия

Мошенники обогатились за счет псковских пенсионерок на 700 тысяч рублей

Две пенсионерки из Пскова после общения с незнакомцами лишились в общей сложности более семисот тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичке 1958 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита он завладел деньгами горожанки в сумме свыше 400 тысяч рублей.

Еще один мнимый банковский служащий 27 мая позвонил жительнице Псковского района, женщине 1956 года рождения. Под аналогичным предлогом он получил от горожанки более 300 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. В ходе расследования выясняют все обстоятельства произошедшего.