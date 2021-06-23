Происшествия

Отец ребенка-инвалида из Пустошки продал опасный спирт и получил штраф

Жителя Пустошки, воспитывающего ребенка с третьей группой инвалидности, оштрафовали за хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

На рынке в Пустошке мужчина приобрел у неустановленного гражданина спиртосодержащую жидкость, не подлежащую употреблению в качестве пищевого продукта. 5-литровую канистру с этой жидкостью мужчина хранил в своем гараже. Во время проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», он продал ее мужчине за 200 рублей.

Суд признал жителя Пустошки виновным, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.